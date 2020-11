«Partita vinta dalle furbizie dell’avversario? Oggi come la scorsa e altre che affronteremo ci dovremo abituare. Squadre che vengono qui e come prima idea hanno quella di non prendere gol. Non ricordo altri loro tiri in porta. È più il rammarico nostro di non aver fatto gol piuttosto che bravura loro. È un tasto da cui dobbiamo ripartire, chi ci affronta ha paura del Palemro perché produciamo una mole di gioco importante. Secondo me è una situazione che anche durante la settimana dovremo cercare di migliorare, sfruttare le palle gol che ci capitano».