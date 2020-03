Cambia l’autocertificazione per uscire di casa durante l’emergenza Coronavirus. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica” è stata aggiunta una quinta voce al documento, ovvero quella legata alla quarantena delle persone positive al Covid-19. Ciascuno per uscire dovrà dichiarare di non essere positivo e di non essere in contatto con una persona contagiata. Il nuovo modello è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno. Dovrà essere compilato e, ulteriore novità, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine che avranno accertato l’identità del cittadino. Questo per evitare di dovere allegare fotocopie di documenti. Le autocertificazioni verranno come sempre verificate a posteriori dalle forze dell’ordine. (clicca qui per scaricare la nuova autocertificazione)