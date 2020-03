Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, presto potrebbe essere convocato dalla Nazionale venezuelana. Infatti secondo quanto riporta “Goal.com” il padre del giocatore è originario di Calabrozo in Venezuela, il giocatore però preferirebbe giocare con gli Azzurri di Mancini, anche se già un contatto con i “Vinotinto c’è stato, queste le sue parole: «A oggi non ho ricevuto nessuna convocazione ufficiale dalla Federazione calcistica venezuelana. Ho letto sui giornali di un possibile interesse nei miei confronti e non posso negare che questo mi renda molto felice, ma ora tutti i miei pensieri sono sul Brescia».