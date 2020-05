Brutte notizie per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Sicilia, dove a Caltanissetta sono risultate positive 7 persone tra operatori e ospiti della comunità alloggio della provincia. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, in particolare si tratta di 2 ospiti di una comunità per disabili di Mussomeli, tre ospiti di una casa di riposo di Delia, e un ospite e un operatore di una casa di riposo di Montedoro. Il Sindacato Cisl vuole vederci chiaro su questi nuovi positivi e ha organizzato un incontro d’urgenza con l’azienda sanitaria.