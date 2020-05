L’emergenza Coronavirus assume contorni particolarmente drammatici in Russia, il sindaco di Mosca ha appena annunciato che in città ci sono circa 300mila contagiati. Di seguito le parole di Sergei Sobyanin, primo cittadino della capitale russa, rilasciate ai microfoni di “Tass”, in merito alla pandemia di Covid-19: “”Mi rincresce dirlo, ma dobbiamo prepararci per un lungo periodo di crisi e di rischio di contagi. Dobbiamo guardare la realtà in faccia. A Mosca da martedì prossimo sarà obbligatorio l’uso di mascherine e guanti in tutti gli spazi pubblici, inclusi i mezzi di trasporti