Pregavano in un centro islamico di Catanzaro, 10 marocchini sono state multate (un denunciato) dagli agenti della Questura di Catanzaro. Le sanzioni sono state comminate in violazione delle norme anti-coronavirus. Secondo quanto riporta strettoweb.com, uno di loro è stato deferito in quanto recidivo, in quanto le forze dell’ordine lo avevano avvistato mentre passeggiava per strada senza alcuna giustificazione e perciò era stato sottoposto a quarantena.