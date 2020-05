Nessun morto, 27 guariti e nessun nuovo caso positivo ben 1.256 persone sottoposte a tampone: la Calabria torna a “zero casi positivi” per il terzo giorno degli ultimi cinque, facendo un ulteriore passo verso la fine dell’emergenza. Il numero dei casi di Covid-19 in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.156 persone su 57.465 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,0% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 49,7 persone per ogni positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.156

Morti: 96

Guariti: 734

Attualmente ammalati: 326

Ricoverati nei reparti: 47

Ricoverati in terapia intensiva: 1

In isolamento domiciliare: 278

I 1.156 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: