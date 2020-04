Con 525 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.170. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189, per un totale di 106.607 (ieri erano 105.418). Sono stati effettuati 60.999 tamponi in 24 ore: ieri i test effettuati in un giorno erano stati 43.715 tamponi: il totale dei test tocca oggi quota 1.178.403. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 168.941, con un incremento di 3.786 in un giorno (ieri erano 165.155 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 2.667). I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 40.164, con 2.072 persone dimesse nelle ultime 24 ore (ieri erano +962). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.893 (-750 da ieri quando erano 27.643). Cala il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.936 (-143 rispetto a ieri quando erano 3.079). Aumentano a 76.778 le persone in isolamento domiciliare, contro i 74.696 di ieri.