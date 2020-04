Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Enzo Maresca, ex centrocampista del Palermo ed oggi collaboratore tecnico, ha parlato così: «Qual è il giocatore più forte con il quale sono mai sceso in campo? Per fortuna ho avuto tanti compagni forti, ai miei tempi alla Juve c’erano Zidane, Del Piero, Davids… Come difensori Montero, Ferrara. Poi anche in altre squadre: al Bologna ero con Beppe Signori, alla Fiorentina c’era il primo Chiellini, che poi è diventato quello che è diventato, a Siviglia con Dani Alves e Kanoute. Idem al Palermo, negli ultimi due anni in Italia ero con Dybala e Vazquez. Qualche aneddoto sulla finale di Coppa UEFA vinta con doppietta con il Siviglia? Quello è stato un gran momento. Dopo 2-3 mesi che vincemmo la UEFA vincemmo anche la Supercoppa Europea col Barcellona ed ebbi la fortuna di segnare anche lì. Quello è stato il periodo più bello, ma reputo bellissimi anche i due anni e mezzo a Palermo, quando raggiungemmo una salvezza insperata, idem a Firenze all’ultima partita. A prescindere dai titoli, ritrovo tante emozioni. Che effetto fa il Palermo in D? Dispiace, perché in Sicilia si sta veramente bene. Essendo stato là, anche nel mio periodo si intuiva che qualcosa potesse succedere».