Una notizia inizia a circolare in Germania ed è tutta da confermare.

Secondo “Sportschau”, dopo la positività al Covid di Pavard, il Bayern Monaco potrebbe finire tutto in quarantena.





“Un dipartimento sanitario ha il diritto di mettere in quarantena un’azienda o una società. Le misure necessarie vengono decise e attuate in base ai risultati delle indagini. Nel caso in esame (quello del Bayern, ndr), le indagini continuano”.

I bavaresi giocano sabato contro l’Eintracht, poi c’è la trasferta di Roma per sfidare la Lazio nell’andata degli ottavi di Champions League.