A metterlo in evidenza è stato il task force regionale, in Basilicata solo quattro tamponi sui 354 analizzati venerdì sono risultati positivi al Coronavirus. In totale i casi confermati sono 282, mentre sono 17 le persone morte e 14 quelle guarite. Attualmente, negli ospedali di Potenza e Matera, sono ricoverate 72 positivi, dei quali 12 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, nella Regione sono stati analizzati 4.050 tamponi, dei quali 3.736 negativi.