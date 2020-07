Un bimbo di appena 4 mesi, è risultato positivo al coronavirus. Il caso è stato riscontrato in Puglia, dove, per disposizione dell’Asl, il bimbo è già in isolamento assieme ai suoi genitori anch’essi positivi. Intanto la task force pugliese per l’emergenza Coronavirus sta lavorando ad una nuova circolare contenente le misure di sicurezza per limitare i nuovi contagi.