L’imprenditore texano Friedkin torna all’attacco per l’acquisizione della Roma. L’offerta ammonta a 490 milioni, più 85 per rimettere a posto i conti della società. Pallotta parte dall’accordo trovato a marzo e non vorrebbe allontanarsi troppo da quella cifra, sulla quale sarebbe pronto a firmare anche oggi, ma nello stesso tempo è disposto ad arrivare a trattare verso il basso. La Consob nei prossimi giorni, come riporta “Corrieredellosport.it”, farà una valutazione del prospetto informativo inviato dalla Roma la scorsa settimana e riguardante l’aumento di capitale, le cui modalità sono state deliberate dall’assemblea dei soci del mese scorso, ma non è stato ancora reso operativo. Lo sarà a fine settembre, al massimo i primi di ottobre, con l’immissione di 90 milioni, mentre per gli altri 42 Pallotta ha tempo fino al 31 dicembre. La Consob dovrà pronunciarsi entro il 31 agosto, ma è probabile che lo faccia anche prima.