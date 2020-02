In Veneto una bambina di 8 anni è risultata positiva al coronavirus nel focolaio di Limena, in provincia di Padova. Lo fanno sapere fonti della Regione nonché il sindaco del suddetto comune Martina Rocchio. La piccola sarebbe asintomatica e assieme a lei è stato trovato positivo anche il padre, con entrambi che attualmente si trovano in quarantena nella propria abitazione. Tutti i suoi compagni di scuola della bambina saranno sottoposti a tampone secondo le procedure del caso.