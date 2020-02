Si è appena conclusa la gara tra Picerno e Catania , svoltasi al “Viviani” di Potenza, valevole per la 28^ giornata del campionato di Lega Pro girone C. Accade tutto nel primo tempo, con i siciliani inizialmente in svantaggio a causa del goal di Santaniello, ma capaci di ribaltare il risultato grazie ad una doppietta realizzata dall’attaccante Curcio.