Il Giudice Sportivo, tramite il sito della LND, ha diramato i provvedimenti relativi alla 25^ giornata del campionato di Serie D Girone I. Ecco di seguito le decisioni:

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DJWOMO ADUSA JONATHAN (CALCIO CITTANOVESE)

Calciatore in panchina, espulso per avere rivolto espressioni offensive all’allenatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava reiteratamente di avvicinare con fare minaccioso un A.A. e, mentre veniva allontanato dai propri compagni di squadra, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. ( R A – R AA ).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARBONARO PAOLO (FOOTBALL CLUB MESSINA)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONARDI GIOVANNI (CORIGLIANO CALABRO)

Per avere rivolto espressione minacciosa all’indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OYEWALE SULAIMAN (U.S. SAVOIA 1908)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FISSORE MATTEO (FOOTBALL CLUB MESSINA)

ALLERUZZO FABIO MARZIO (SAN TOMMASO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIZZO NICOLAS CESAR (CITTA DI ACIREALE 1946)

CENCI CHRISTIAN (CORIGLIANO CALABRO)

BRUNO FRANCESCO (MESSINA SSDARL)



LUCARELLI MAXIMILIANO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

OTT VALE FACUNDO GUSTAVO (CITTA DI ACIREALE 1946)

LAVARDERA IVAN (MARSALA CALCIO A R.L.)

DE MEIO VINCENZO (MESSINA SSDARL)

MANNONE ANTONINO (SAN TOMMASO CALCIO)