Il presidente Sergio Sette Camara annuncia: «Attuerò un taglio secco del 25% per tutti i dipendenti del club, a ogni titolo e livello. Penso che passeremo altri tre o quattro mesi di fermo. Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamentano. E’ un sacrificio necessario, e chi non è soddisfatto vada via». Altri club invece hanno deciso di mettere in ferie i calciatori, per giustificare i salari del mese di marzo.