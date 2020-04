L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna ancora un calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, diminuiscono di 321 unità e sono in totale 106.527 (ieri erano 106.848). Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 420 nuovi decessi (ieri erano 464). Il totale delle persone decedute in Italia a causa del Covid-19 è di 25.969.

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 192.994, con un incremento di +3021 in un giorno (ieri erano 189.973). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 62.447 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.642.356

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guarite quasi 3mila persone (2.922 pazienti), per un totale di 60.498. In calo i ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 22.068 (ieri erano 22.871), di cui 2.173 in terapia intensiva (ieri erano 2.267). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 82.286.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

34.368 in Lombardia

12.509 in Emilia Romagna

15.391 in Piemonte

9.679 in Veneto

6.133 in Toscana

4.492 nel Lazio

3.437 in Liguria

3.273 nelle Marche

2.943 in Campania

2.933 in Puglia

2.320 in Sicilia

2.079 in Abruzzo

1.827 a Trento

1.320 in Friuli Venezia Giulia

1.093 a Bolzano

821 in Calabria

804 in Sardegna

354 in Valle d’Aosta

322 in Umbria

229 in Basilicata

200 in Molise