Nelle ultime ore sono risultati altri due casi di Coronavirus al Policlinico di Messina. Uno di questi, un 50enne, è un altro dei messinesi tornati il 7 marzo scorso dalla settimana bianca a Madonna di Campiglio. Ieri sera il sindaco Cateno De Luca ha parlato di almeno 5-6 contagi oltre quelli che erano già stati accertati (il professionista 56enne ricoverato al Papardo ed il medico 55enne ricoverato al Policlinico). Il 50enne risultato positivo oggi è stato posto in isolamento nella propria abitazione. Tampone positivo anche per un uomo di 80 anni, che nulla ha a che vedere col gruppo di “gitanti”: per lui è stato deciso il ricovero al padiglione H, diventato “Covid Hospital”, del Policlinico. Sono più di venti, a questo punto, i contagiato da coronavirus del Messinese, tra cui due guariti.