La tradizionale sfincia di San Giuseppe non può mancare nemmeno in tempi di emergenza Coronavirus. Molte pasticcerie del capoluogo si sono attrezzate per far consegnare, con i rider, il dolce. Proprio questa mattina, scrive “Gds.it”, i rider erano presenti davanti il bar Costa di via Gabriele d’Annunzio, tutti erano a distanza di sicurezza, ma un residente ha chiamato la polizia per controllare la situazione, affinché non si creassero assembramenti. In alto la foto pubblicata da “gds.it”.