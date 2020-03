«È la notizia che non avrei mai voluto ricevere. Sono profondamente addolorato. Mi sento molto vicino ai familiari in un momento così difficile. Ai caltagironesi dico di non farci prendere dallo smarrimento e di continuare a fare ognuno la propria parte per sconfiggere questo killer silenzioso. Insieme ci riusciremo!». Queste le parole del sindaco Gino Ioppolo, riportate da “Gds.it”. Intanto, a Licata, si attende l’esito degli esami sul cadavere di un uomo deceduto nella propria casa.