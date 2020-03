Sono proseguiti questa notte e stamattina gli interventi di sanificazione e disinfezione delle strade da parte di RAP, in base al piano concordato con l’Amministrazione comunale. In campo da ieri sera anche un’autobotte con sistema lavastrade che è intervenuta di notte nel quadrilatero compreso fra via Monte Pellegrino, via Ammiraglio Rizzo, l’Acquasanta e via dei Cantieri e di

mattina in via Libertà, Notarbartolo, Duca della Verdura, Marchese di Villabianca, Marchese di Roccaforte e Sampolo. Altre due squadre di RAP sono invece intervenute nella notte allo Zen 1 e Zen 2, per la sanificazione a getto.

Il piano proseguirà sia in orario diurno sia in orario notturno.

“Lo sforzo dell’azienda – affermano Sergio Marino e Leoluca Orlando – è in questo momento massimo. Ci aspettiamo anche dai cittadini il massimo della collaborazione perché il momento che stiamo attraversando è difficile, ma non ancora drammatico. Speriamo che tutti comprendano la necessità di non trasformare l’emergenza in una catastrofe. Da parte nostra e, crediamo, da parte di tutta la città, in queste ore va un forte ringraziamento alla RAP e ai suoi lavoratori impegnati in un lavoro straordinario. Col rammarico che se tutti negli anni avessero pagato regolarmente la TARI, l’azienda avrebbe ora più mezzi per poter intervenire”.