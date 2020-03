“Il numero di contagi che abbiamo oggi è relativo al periodo precedente alle misure restrittive messe in campo dal governo. Servono almeno altre due settimane per poter fare un minimo di conti”. Lo ha detto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, nel corso punto stampa per comunicare il bollettino giornaliero dell’emergenza Coronavirus in Italia, insieme a Roberto Bernabei, Ordinario di Geriatria dell’Università Cattolica di Roma e presidente dell’associazione Italia longeva. Ad oggi si ricorda che i casi positivi nel nostro paese sono 47.021 (+4.760 in 24 ore). I morti sono 4.032 e i guariti 5.129.