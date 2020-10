Allarme coronavirus al Tg1, dove ci sarebbero 2 contagiati. Secondo quanto riporta Fanpage.it ci sarebbero dei casi di Coronavirus in Rai, ma esclude la presenza di un focolaio all’interno della sede di Saxa Rubra. Stando a quanto appreso, il nucleo speciale di Gestione Covid, la task force che si occupa di garantire la sicurezza all’interno della Rai, si è attivato in maniera corretta per espletare tutte le procedure di verifica anti covid previste dai protocolli della Rai. Si tratterebbe di due impiegati in forza al Tg1.