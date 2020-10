Buone notizie per i tifosi di tutta Europa, infatti nelle competizioni Uefa gli stadi potranno essere riempiti fino al 30% della propria capienza. Ad annunciarlo è stata proprio la massima organizzazione calcistica europea, in ogni impianto ovviamente si dovrà tenere la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza” tutto ciò è dovuto all’esperimento ottimamente riuscito in Supercoppa Europea, che ha dimostrato che i tifosi possono tornare allo stadio.