Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, la situazione è drammatica. Secondo quanto riporta “Ennaora.it” a Troina stanno aumentando notevolmente i contagi e il Sindaco, Fabio Venezia, ha chiesto l’invio di dispositivi di sicurezza e dell’esercito per cercare di rallentare l’epidemia di Covid-19.