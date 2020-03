«Stavamo pianificando il ritorno a Firenze, quando l’Italia è diventata l’epicentro dell’epidemia in Europa. Firenze è il mio posto di lavoro, vado lì e passo il tempo con la squadra, ho capito la gravità della situazione quando hanno cominciato a rinviare le partite e a chiudere le porte degli stadi. La situazione è seria. La Fiorentina ha avuto 12 infetti, di cui sei sono o sono stati in ospedale. Non abbiamo avuto casi seri alla Fiorentina, penso che in generale gli infetti siano di più. Abbiamo avuto il 3% del personale contagiato, se la media fosse la stessa in Italia si arriverebbe a 1,8 milioni di contagi». Queste le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, rilasciate ai microfoni di “Violanews.com” in merito all’emergenza Coronavirus legata alla società viola.