Lo ha dichiarato il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi: “Ci sarà attività a distanza per garantire il diritto allo studio di chi non potrà essere presente per problemi familiari o geografiche. Bisogna tornare in aula, nelle biblioteche e nei laboratori. Temiamo che uno studente su cinque abbandoni i corsi”.

Aprire le porte delle università dopo la brusca chiusura non è solo una questione di formazione, ma anche una richiesta sociale. Una ricerca ha rivelato che, dopo la pandemia, uno studente su cinque potrebbe non iscriversi a un corso di laurea. Sulla base di questi scenari già conosciuti, il Governo si sta impegnando per garantire i diritti agli studenti e pensare a una flessibilità della didattica, attraverso misure che prevedano sostegni economici agli studenti.