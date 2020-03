Come riporta “PachinoNews.it”, una mamma, senza mascherina e senza guanti, che porta il figlio in giro con tanto di bici a giocare nelle altalene in piazza Vittorio Emanuele. E che si è pure arrabbiata con gli agenti della polizia municipale, che volevano identificarla per aver violato il decreto ministeriale contro la diffusione del Coronavirus: “Non ho il numero diretto per farvi parlare con il premier Conte o con il prefetto, ma so leggere e scrivere e vi posso garantire che nel decreto la passeggiata non è proibita”. Così infatti si sarebbe discolpata la donna avvicinata dagli agenti.