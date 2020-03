(Mestre) Mercoledì sera una cassiera, ancora senza mascherina, di un supermercato del Terraglio ha notato due clienti probabilmente straniere che la prendevano in giro senza motivo mentre depositavano la merce sul nastro. La dipendente ne ha domandato il motivo, anche perché si avvicinavano troppo, e queste per tutta riposta le hanno tossito platealmente addosso di proposito e volontariamente. E’ intervenuta la vigilanza che ha bloccato le due donne e poi la polizia che ha proceduto all’identificazione. Ora la telefonata della Questura alla cassiera per comunicarle che a una delle due clienti era stato fatto il tampone dal Servizio igiene pubblica ed era positivo. l’Usl aveva infatti comunicato alla polizia di aver fatto un tampone, poi risultato positivo, ad una donna straniera che si era allontanata volontariamente. Ora la cassiera si trova in isolamento fiduciario domiciliare ed attende l’esito del tampone. La dipendente ha famiglia e figli.