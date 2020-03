La Sampdoria sarebbe in crisi di liquidità, l’emergenza Coronavirus sta arrecando notevoli danni a tutti i club di Serie A, inclusa la Sampdoria. Il club di Ferrero deve far fronte ai mancati incassi derivati sia dagli accordi con le televisioni sia dalle mancate partite casalinghe che comportano la non vendita di biglietti. Come evidenziato nell’edizione odierna da Il Secolo XIX, si va da una perdita “sopportabile” stimata in 4/5 milioni fino a un problema strutturale, quello dei circa 30 in caso di sospensione del campionato.