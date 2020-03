Braccialetti elettronici per controllare gli spostamenti di tutte le persone sottoposte a quarantena obbligatoria per l’emergenza coronavirus. È quanto ha deciso il governo di Hong Kong nel tentativo di evitare il contagio di ritorno. La misura infatti riguarderà tutte quelle persone che in questi giorni entreranno nel Paese. Per loro è imposta una quarantena obbligatoria per due settimane con sorveglianza medica attiva. I braccialetti sono collegati a un’app per smartphone e verranno utilizzati per assicurarsi che le persone rimangano effettivamente a casa. Una misura necessaria secondo le autorità locali visto che su 57 nuovi casi registrati da Hong Kong nelle ultime due settimane 50 erano persone che arrivavano dall’estero.