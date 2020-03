“Credo che nelle prossime ore dovremo prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività fisica all’aperto” per l’emergenza coronavirus in Italia, è quanto ha dichiarato oggi Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport alla luce dei dati allarmanti sugli spostamenti degli italiani nonostante i divieti in corso. “L’appello è di restare a casa se non sarà ascoltato dovremo porre un divieto assoluto” ha sottolineato infatti Spadafora intervistato dal Tg1.

“Non vedo questa esigenza straordinaria proprio in questa settimana, che la comunità scientifica ci dice essere più critica a livello di picchi, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Sicuramente si può evitare, se dovremo essere ancora più chiari nella nostra linea in un prossimo decreto, lo faremo” aveva spiegato lo stesso ministro poco prima ad “Agorà” su Rai3, aggiungendo: “Purtroppo stiamo vedendo che la stragrande maggioranza della popolazione ha reagito bene aiutandoci, ma purtroppo ci sono ancora tantissime persone che sembrano assolutamente sottovalutare i rischi che sta correndo il Paese. Quindi valuteremo sicuramente anche ulteriori misure”. Per quanto riguarda invece il campionato di serie A di calcio “Ritengo che si possa riprendere a giocare il 3 maggio, almeno questo è quello che speriamo. Valuteramo poi se a porte aperte o porte chiuse, dipenderà dalla situazione” ha spiegato il ministro dello sport.