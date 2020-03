Primo caso positivo al coronavirus anche a Isernia.Secondo quanto riportato da “Fanpage.it”, anche l’ultima provincia italiana finora esclusa dai contagi registra dunque il primo caso positivo da Covid-19. Si tratta di un anziano paziente di 83 anni proveniente da fuori regione che da diversi mesi è ricoverato alla clinica Neuromed di Pozzilli per terapie neuro riabilitative. In fase di valutazione invece anche il caso di una donna dell’Altomolise, sottoposta a tampone ma in attesa dell’esito.