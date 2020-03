L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme emanate dal decreto Conte. Infatti secondo quanto riporta “Lasicilia” alcuni ventenni a Caltanissetta non hanno rinunciato a una festa, nonostante le restrizioni, fortunatamente è intervenuta la polizia che ha interrotto il party. Gli agenti hanno identificato tre ragazzi e due ragazze di età compresa tra i ventitré e i ventinove anni. I cinque hanno riferito agli agenti di aver organizzato l’incontro, dopo il lavoro, per rilassarsi e stare un po’ insieme.