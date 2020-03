L’emergenza Coronavirus continua in Italia e Paulo Dybala non è stato l’unico ex rosanero positivo al Coronavirus. Infatti secondo quanto riporta “Tigo Sports” Edgar Barreto, ex centrocampista del Palermo e attuale mediano della Sampdoria è risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia sono stati alcuni parenti del giocatore, che hanno rivelato la positività anche della moglie. Entrambi si troverebbero in isolamento e stanno bene, non ci sono state infatti delle complicazioni.