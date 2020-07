Ottantacinque bambini di età inferiore a 1 anni sono risultati positivi al coronavirus nella contea di Nueces in Texas. Lo riferisce Cnn precisando che i funzionari locali stanno chiedendo ai residenti di aiutare a fermare la sua diffusione del Covid-19, mentre lo Stato si trasforma in uno degli ultimi hotspot. Da gennaio, le autorità sanitarie hanno identificato oltre 3,6 milioni di casi Covid-19 in tutti gli Stati Uniti e quasi 140milapersone sono morte, secondo la Johns Hopkins University. “Attualmente abbiamo 85 bambini di età inferiore a un anno nella contea di Nueces, tutti risultati positivi al Covid-19”, ha dichiarato Annette Rodriguez, direttrice della Sanità pubblica di Corpus Christi, capoluogo della contea di Nueces.

“Questi bambini – ha aggiunto – non hanno ancora festeggiato il loro primo compleanno. Per favore, aiutateci a fermare la diffusione di questa malattia”. Nella contea texana il numero di nuovi casi di coronavirus è salito alle stelle a luglio dopo una iniziale tendenza piatta. Il virus ha infettato decine di bambini e i funzionari locali stanno esortando le persone a indossare le mascherine e rispettare le misure di allontanamento sociale. Per il Texas questo è il mese più ‘mortale’ per quanto riguarda il coronavirus. Sono stati 174 i morti registrati in un giorno nello Stato, mentre sono stati rintracciati oltre 10mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo. Anche il tasso di casi positivi è salito per la prima volta al di sopra del 17%. I funzionari di confine tra Texas e Messico, zona particolarmente colpita, affermano che gli hotel potrebbero essere convertiti in unità mediche già dalla prossima settimana. I dati sono stati annunciati a distanza di ore dall’autorizzazione alle scuole pubbliche a tenere chiusi i campus per oltre 5 milioni di studenti fino all’autunno. Quasi un terzo degli oltre 3.700 decessi di coronavirus in Texas è stato registrato questo mese.