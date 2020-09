Ventiquattro nuovi positivi al Covid 19 scoperti in poche ore a Villafrati. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, a sei mesi di distanza dall’istituzione della “zona rossa”, arriva la nuova ondata di contagi che secondo le indagini dell’Asp si sarebbe sviluppata in una festa con 150 invitati per un anniversario.

“Siamo ricaduti in una situazione molto seria e pericolosa per colpa di leggerezza e irresponsabilità – commenta il sindaco Francesco Agnello, – Eravamo stati bravissimi a uscire dalla zona rossa e adesso invece abbiamo dimenticato tutto. Riccevo telefonate da cittadini in isolamento che mi chiedono se possono andare ad una festa. Questo significa non aver compreso cosa stiamo vivendo”. Anche a Salemi, i positivi sono risaliti a 67 casi dopo che a fine maggio il numero dei contagiati era sceso a zero.