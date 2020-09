Riaprono le scuole a Napoli anche di fronte a pioggia e freddo improvviso. Giovedì scorso, data fissata per la riapertura, una metà dei plessi, che avevano ospitato seggi elettorali, rimase chiusa per operazioni di disinfestazione. Stavolta invece si parte in maniera uniforme scrive “Repubblica.it”, ma con particolari misure di controllo e prevenzione dovute al perdurante allarme Covid.

Tiene banco il caso del liceo Fonseca dove una allieva è risultata positiva. La sede centrale del liceo del centro storico oggi resterà chiusa per effettuare la sanificazione e l’intera classe, dove è risultata positiva la ragazza, dovrà rispettare la quarantena anche se non sono risultati altri casi di positività.