Corini presenta Palermo-Venezia: «Siamo pronti a limitare Pohjanpalo»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Anche con le piccole abbiamo fatto risultato, come la Feralpi e ne abbiamo battute diverse. Le partite in casa ci da la sensazione del dominio ma sono pericolose. L’equilibrio giusto ce l’hai con le squadre che competono con te, c’è livello di attenzione che non si abbassa mai perchè sai di affrontare giocatori importanti. Squadra piccole vengono a giocare partite difensive. A volte la frenesia di portare la gara dalla nostra parte ci ha fato perdere punti. Limitare Pojanpalo? Abbiamo lavorato per limitarlo al massimo ha potenziali fisico e atletico di grande livello. E’ una risorsa fondamentale per il Venezia»