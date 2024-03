Corini presenta Palermo-Venezia: «Crediamo nel secondo posto. Lucioni…»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«La squadra sta bene, con la Ternana abbiamo perso la partita, a Brescia una gara particolare. Lucioni manca da diverso tempo e in questa partita abbiamo perso Filippo. Roberto si è messo a disposizione ma non vogliamo rischiarlo per questo affaticamento. Abbiamo perso partite in due modi diversi. Contro il Lecco abbiamo dimostrato anima, facendo una partita solida e dando una risposta a noi stessi. Ci siamo preparati ad affrontare una grande squadra come il Venezia, la squadra sta bene è pronta a prescindere delle assenze. Contro il Lecco la squadra mi ha dato segnali importanti. Come abbiamo detto finché la matematica ce lo consente il secondo posto è un obiettivo, vogliamo consolidare questa aspettativa. Dipende tanto da noi e da quello che vogliamo mettere in campo. Insigne e Ranioccha sono importantissimi, ma abbiamo una rosa ampia. Abbiamo una sosta che ci permetterà di valutarli, cosi come Lucioni per poterlo recuperare in vista del Pisa»