Corini presenta Palermo-Venezia: «Vasic per Ranocchia? Vi dico come stanno le cose»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Vasic è cresciuto tanto, un giocatore che sa giocare in fascia ma sa fare anche cose in mezzo al campo. La partita dell’andata l’ha giocata lui e ha fatto molto bene. Alla luce dell’infortunio di Ranocchia posso contare su di lui seppur su un ruolo diverso. Ultima chiamata per il secondo posto? In assoluto sappiamo di dover fare più punti possibili. Non facciamo calcoli pensiamo a gara dopo gara. Pensiamo a battere il Venezia per accorciare le distanze. Dipende da noi. Abbiamo la possibilità di accorciare proprio sul Venezia, l’obiettivo è quello. In queste nove partite dobbiamo fare più punti possibili. Anche il Como era una gara importante. Non tolgo niente all’importanza della gara contro il Venezia, è importante vincerla per accorciare su di loro, ne abbiamo la consapevolezza»