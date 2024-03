Corini presenta Palermo-Venezia: «Riscontri da Manchester? Sul mio contratto non c’è problema»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Che gara mi aspetto domani? Il Venezia ha dati molto simili ai nostri, sia nei gol presi che fatti. Una squadra che gioca e attacca con tanti giocatori, dinamica e molto fisica sia in attacco che a centrocampo. Una squadra definita nella posizione e nei ruoli, ha una classifica importante perché hanno qualità. Riscontri da Manchester? Sul mio contrato non c’è problema sono concentrato sul finale di stagione. Per me Palermo contra di più di un contratto. Il bene che voglio al Palermo lo devo dimostrare sul campo. Gardini riferisce sempre entusiasmo di cosa rappresenta Palermo per il City, la società segue Palermo con particolare attenzione. Ne avrete la percezione anche voi quando aprirà il centro sportivo. Quello che posso fare è dare il meglio nel mio percorso per riportare il Palermo in A»