Corini presenta Palermo-Venezia: «Tifosi a Lecco? Capisco il sacrificio fatto. Contava solo vincere»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Tridente? La scelta l’ho gia fatta sui titolari ho le idee molte chiare, ho esterni di qualità. Di conseguenza per me Federico è un giocatore molto importante, mi è piaciuto anche Traorè. Il dovere nostro è dimostrare delle cose, ho la percezione di avere un gruppo importante e solido. Questa squadra ha preso grandi schiaffoni ma ha tante risorse e da quello dobbiamo ripartire. Ruolo esterno sinistro? Deve spingere e avere equilibrio maggiore. Dobbiamo stare attenti al Venezia anche da questo punto di vista. Coulibaly all’andata giocò vicino a Gomes, è una soluzione. L’equilibrio generale lo valuto su tantissime cose. Un allenatore fa tante valutazione nelle scelte. Su questo cercherò di scegliere l’equilibrio giusto. L’importanza della gara di domani è palese, vogliamo vincerla e andare a -2 da loro. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie per vincere. Tifosi a Lecco? Capisco il sacrificio fatto, sono entrati a partita in corso e fortunatamente hanno potuto gioire nel post-gara. La società è sempre molto attenta ai tifosi, ringrazio sempre chi ci accompagna fuori casa, siamo consapevoli dei sacrifici che fanno. Il mio lavoro è di responsabilità e devo avere sempre un equilibrio. La partita di Lecco dovevamo vincerla e lo abbiamo fatto, domani vogliamo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro per vincerla e riportare entusiasmo. Il Venezia è forte, col Bari ha fatto due gol in 15′.Sarà sicuramente un fattore positivo difendere bene e cercare di fare le nostre cose. Il concetto di partita sporca in 38 gare può capitare, è bellissimo vincere partite e giocare bene. Dal punto di vista dell’anima quella di Lecco è stata una partita fondamentale»