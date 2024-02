Corini presenta Palermo-Ternana: «Tutti i gol che facciamo hanno un’anima offensiva. Gomes? Da valutare»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Penso che ci conoscete già. Tutti i gol che facciamo hanno un’anima offensiva. Su Gomes dico che oggi ha fatto una rifinitura ridotta e valuterò con lo staff per domani. Cambio Ranocchia-Soleri a Cremona? Filippo era ammonito, Edo serviva per dare spinta al reparto offensivo e non a caso nel finale abbiamo giocato bene e Traore è entrato bene».