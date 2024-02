Corini presenta Palermo-Ternana: «Troppe aspettative su Traorè. Conto molto su Insigne»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Penso che ci sono troppe aspettative su Chaka, a volte le comprendo altre no. Ho preferito prima Soleri perché mi serviva più fisicità. Di conseguenza è stata una mia lettura di cui mi assumo le responsabilità. Dovevamo consolidare la superiorità numerica e di avere equilibrio per contrattaccare. Con la Ternana serve equilibrio, pazienza, difende bene e non è facile bucarla se non quando ripartono. Abbiamo una gara in cui dobbiamo essere capaci a saperla orientare. Sono contento dell’atteggiamento di Insigne e sta lavorando molto sull’aspetto del sacrificio. Ci conto molto e in queste partite farà notare il suo valore. Stulac sta facendo bene e lo ha dimostrato contro la Feralpisalò. La scelta sull’eventuale sostituto di Gomes dipenderà anche dagli esterni».