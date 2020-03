Cosimo Cosenza, capitano del Corigliano, squadra che domenica avrebbe dovuto affrontare il Palermo, ha parlato in merito alla questione legata alla sospensione delle gare. Ecco qui di seguito le sue parole: «Io penso che interrompere il campionato non sia bello e nemmeno positivo, ma non sarebbe stato nemmeno bello giocare a porte chiuse perché io reputo che il calcio sia della gente ed una partita senza pubblico non aveva lo stesso valore. Soprattutto per noi che domenica avremmo dovuto affrontare il Palermo. Comunque se interrompere serve a migliorare la situazione è giusto così».