In merito alla riforma delle competizioni Uefa, ha parlato all’FT Business of Football Summit Andrea Agnelli. Lo stesso, nel corso delle sue dichiarazioni, ha fatto dei commenti poco positivi in merito alle squadre che si affacciano per la prima volta nelle competizioni europee, in particolare l’Atalanta: «Ho grande rispetto per quanto sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto? Penso poi alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell’Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi».