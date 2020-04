Intervenuto ai microfoni de “La Puglia nel Pallone”, Ninni Corda, allenatore del Foggia, ha attaccato duramente il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. «Quello che ha detto Ghirelli nell’ultima assemblea di Lega è stato qualcosa di allucinante, tra l’altro senza neanche coinvolgere Sibilia e Balata. Bloccare i ripescaggi senza motivo non sta né in cielo né in terra, tra l’altro la Serie C sta alzando la cresta senza avere la maggioranza, visto che in consiglio federale ha l’11%. Ghirelli vuole ridurre le società senza motivo, dimentica che in C ci sono società morte prima ancora del Coronavirus, però vuole impedire a club e piazze importanti come Prato, Cerignola o Savoia di salire. Togliere le fideiussioni per agevolare le iscrizioni? Sarebbe la morte del calcio, nessuno avrebbe più garanzie».