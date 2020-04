Intervenuto ai microfoni di “Calciotoday.it”, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha confermato le sue perplessità in merito all’ipotesi di riprendere il campionato di Serie C sul campo: «Il Governo deve valutare con le autorità sanitarie le questioni riguardanti la salute. Capisco la difficoltà del Ministro Spadafora. Non vorrei trovarmi nei suoi panni. Il protocollo è valido, ma servono note di salvaguardia. Come Lega Pro non siamo in grado di applicarlo per problemi di strutture mediche, di centri sportivi, di costi. Bisogna prolungare il ritorno in campo in modo che cambino le condizioni esterne legate al Coronavirus. Ora non è possibile scendere in campo, la Serie A per esempio è più in grado di farlo. Il 4 maggio abbiamo l’Assemblea e ne discuterò con le società, il Consiglio federale del giorno dopo dirà l’ultima parola».